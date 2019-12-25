Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска восстановят до конца суток

25.12.19 13:26

© РИА Новости. Алексей Никольский

25 декабря. Interfax-Russia.ru - "Кубаньводкомплекс" планирует до конца среды восстановить работу магистрального Троицкого водопровода после остановки из-за произошедшей накануне аварии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе госкомпании.

"Сварочные работы на аварийном участке Троицкого группового водопровода завершены сегодня утром в 5:30 мск. Ориентировочно к 14:00 мск возобновится подача воды в город Крымск, к 16:00 мск вода поступит в Новороссийск, к 18:00 - в Геленджик", - сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он уточнил, что штатная подача воды населению Новороссийска возобновится ранним утром в четверг не ранее 06:00 мск.

"Это произойдет после наполнения резервуарного парка, распределительных сетей и регулировки", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник на Троицком водопроводе произошла вторая за несколько дней авария. Без воды оказались города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также курортный поселок Кабардинка в пригороде Геленджика с населением более 160 тыс. человек - всего более 6,4 тыс. жилых домов.

Для подвоза воды населению власти привлекли 39 автоцистерн. В Крымском районе организован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Ситуация находится на контроле оперативного штаба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Троицкий групповой водопровод" поставляет пресную воду потребителям Новороссийска, Крымска, Геленджика и прилегающих территорий курортной зоны Черноморского побережья. Магистраль была проложена в 1971 году.