Пассажиропоток аэропорта Уфы достиг исторического максимума в 3,5 млн человек

25.12.19 13:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт Уфы им. Мустая Карима в 2019 году, по предварительным данным, увеличил пассажиропоток на 10% по сравнению с показателем 2018 года - до 3,5 млн человек, сообщает пресс-служба предприятия.

"24 декабря объем пассажирских перевозок аэропорта "Уфа" достиг исторического максимума - 3,5 млн пассажиров. К положительным результатам приводит активная работа по привлечению авиаперевозчиков, развитию маршрутной сети и особое внимание, которое аэропорт уделяет повышению качества обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении.

Пассажиропоток на внутренних авиалиниях возрос на 11%, на международных - на 7%. Количество самолетовылетов увеличилось на 5%.

Среди ключевых факторов положительной динамики отмечается развитие межрегиональных маршрутов: аэропорт "Уфа" - один из первых аэропортов страны, где доля рейсов, выполняемых в другие регионы в обход Москвы, превысила 56%.

АО "Международный аэропорт "Уфа" обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций является Башкирия.