Совокупный объем инвестиций по офсетным контрактам столицы приблизился к 10 млрд рублей

25.12.19 13:37

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Совокупный объем инвестиционных вложений по трем офсетным сделкам достиг почти 10 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Совокупный объем инвестиционных вложений по трем офсетам, заключенным в столице, приблизился к 10 млрд рублей", - сказал Ефимов в среду "Интерфаксу".

По его словам, правительство Москвы подписало офсетный контракт с ООО "Гемамед", согласно которому инвестор в течение трех лет локализует в столице производство медицинских изделий для стомированных больных.

"В реализацию проекта в Москве инвестор вложит 1 млрд рублей. Инвестиционная стадия пройдет в два этапа с учетом различной степени сложности изготовления продукции, которая будет поставляться для городских нужд на протяжении 8 лет. Объем закупаемой городом продукции составит 8,6 млрд рублей", - отметил Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил, что в столице уже действуют два офсетных контракта - с ЗАО "Биокад" и ООО "Р-Опра".

"Общий объем инвестиций по ним составляет 8,8 млрд рублей. Сейчас производства находятся в стадии строительства на площадке столичной ОЭЗ "Алабушево" в г. Зеленограде. Такие формы партнерства государства и бизнеса, безусловно, выгодны обеим сторонам. Поэтому мы планируем продолжить такую практику и заключить еще ряд офсетов в 2020 году", - сказал глава департамента "Интерфаксу".