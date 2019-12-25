Восстановлено холодное водоснабжение после аварии в нижегородских Кулебаках

25.12.19 13:44

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады устранили коммунальную аварию в городе Кулебаки Нижегородской области, оставившую в среду утром несколько тысяч жилых домов и ряд соцобъектов без холодной воды .

"25 декабря 2019 года в 12.40 мск ремонтно-восстановительные работы завершены, холодное водоснабжение восстановлено потребителям в полном объеме", - сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

В 09:50 мск в результате порыва на трубопроводе диаметром 150 мм на ул. Труда произошло нарушение подачи холодного водоснабжения в 3270 жилых домах с населением 7820 человек.

Также в зону отключения попали четыре школы, четыре детских сада, ЦРБ, Дом милосердия и психоневрологический диспансер.

Причиной происшествия стали ветхие сети.