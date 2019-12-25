Воробьев назвал главным вызовом 2020 года обеспечение роста экономики

25.12.19 13:45

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Темпы роста экономики Московской области в 2019 году впервые замедлились, подмосковные власти ищут пути решения проблемы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"У меня сейчас в голове главная проблема - темпы экономики. У нас впервые темпы роста экономики замедляются, впервые в 2019 году мы приросли не примерно на 10%, наш бюджет, (...) а на 7,4%", - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами в Доме правительства Московской области.

В связи с этим, губернатор назвал главным вызовом на 2020 год развитие экономики.

По его словам, региональное правительство ищет пути для развития предприятий - увеличения их мощности и прибыли, что, в свою очередь, приведет к росту заработных плат сотрудников.