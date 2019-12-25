Правительство РФ одобрило план приватизации на 2020-22 гг

25.12.19 13:49

© РИА Новости. Борис Приходько

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ одобрило трехлетний план приватизации на 2020-2022 годы на заседании в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.

Минэкономразвития, готовившее план, пока не публиковало окончательную версию документа, который в итоге должен выйти в виде распоряжения правительства.

По итогам заседания правительства вице-премьер РФ Максим Акимов сказал журналистам, что в план приватизации вошла, например, аэропортовая инфраструктура, но не были включены РЖД или "Аэрофлот".

"Аэропортовая инфраструктура - да (вошла - ИФ). То, что касается РЖД и "Аэрофлота", речи там (в плане - ИФ) нет об этих объектах", - сказал он, комментируя вопрос, вошли ли транспортные объекты в план приватизации, например, "Аэрофлот", "Шереметьево", РЖД.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос, вошла ли ОЗК в новый план, сказал: "Не должна".

Во вторник первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в беседе с журналистами отметил, что "самоцели" провести масштабные сделки нет, от контроля в ключевых стратегических компаниях государство не откажется.

При этом РФ, по его словам, готова рассматривать сокращение до контрольных долей в ряде госкомпаний, где государству принадлежит больше 50% + 1 акция, и намерена довести до конца многолетнюю историю с приватизацией части "Совкомфлота".

"Мы сейчас не ставим самоцелью провести масштабные приватизационные процедуры. В бюджете учтено порядка 3 млрд рублей поступлений от приватизации в качестве источников, но это, в основном, малая приватизация. Цель правительства при проработке этого вопроса, с одной стороны, продолжение политики по снижению доли государства, а с другой, это цели привлечения ресурсов в капиталы в компании, где есть сегодня доля государства, чтобы эти средства работали на развитие компаний. При этом по стратегическим компаниям государство по-прежнему проводит курс по сохранению контрольного пакета акций этих компаний", - сказал он.

"Мы видим, что в целом ряде случаев доля государства составляет 60%, 52%. Причем эти проценты сверх 50% плюс одна акция абсолютно никакой роли не играют. Мы говорим, что абсолютно справедлива постановка вопроса: при сохранении контрольного пакета реализация акций, которая-то не приводит к потере контрольного пакета, сторонним инвесторам. Мне кажется, это справедливо. Причем в значительном числе таких компаний с направлением средств (вырученных от приватизации - ИФ) на развитие", - рассказал Силуанов о компаниях, пакеты которых можно было бы выставить на продажу.

"Но такие компании, как "Газпром", "Роснефть", не рассматривались в наших вариантах, поскольку мы здесь не планируем каких-либо серьезных изменений участия государства", - подчеркнул он.

Комментируя вопрос, какие конкретно компании можно продать, Силуанов заявил: "Совкомфлот", например - надо же наконец-то добить этот вопрос".