РФ может расширить список "невъездных" американцев в ответ на санкции против "СП-2"

25.12.19 14:15

© РИА Новости. Сергей Гунеев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении Соединенных Штатов за санкции против "Северного потока-2", у Москвы нет обязательства действовать зеркально, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить", - сказал он.

При этом замминистра не исключил, что Вашингтон продолжит в наступающем году расширять антироссийские санкции.

"К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях - эти циклы продолжаются. Нельзя исключать, что они и в наступающем году продолжатся", - сказал Рябков.

"Но мы также будем реагировать: взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

В качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока - 2" Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, заявил Рябков.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", - сказал замминистра.

Он подчеркнул: "Но те люди, кто проявлял наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации и других санкционных инициатив, а их немало, больше десятка разного рода проектов циркулируют в Конгрессе. Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным - могут путешествовать по нашей стране - границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм".