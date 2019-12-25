"Санкционная биржа" зарегистрировала первый выпуск облигаций РНКБ на 3 млрд рублей

25.12.19 14:23

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) подал заявку на регистрацию выпуска облигаций на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создается биржа для листинга российских санкционных компаний. Торговая площадка 24 декабря зарегистрировала этот выпуск, следует из данных СПВБ.

Таким образом, банк станет первым эмитентом, ценные бумаги которого станут торговаться на этой бирже.

"Хотел бы с радостью отметить, что вчера на СПВБ была зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций банка РНКБ. Размещение пройдет в I квартале. Таким образом, СПВБ - это будет та биржа, которая будет такого рода банки и организации обслуживать", - заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации в среду.

РНКБ впервые выходит на публичный долговой рынок. Согласно данным биржи, банк размещает 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Как сообщалось, в конце октября совет директоров банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В самом банке "Интерфаксу" подтвердили эту информацию, отметив, что "РНКБ рассчитывает на широкий круг инвесторов - в первую очередь банки, пенсионные фонды и управляющие компании".

В середине октября Моисеев говорил журналистам, что РНКБ и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) станут акционерами "санкционной биржи", а первое размещение бондов одной из санкционных компаний на этой площадке состоится в декабре этого года.

Источники "Интерфакса" сообщали, что биржей для листинга ценных бумаг санкционных компаний станет "Санкт-Петербургская валютная биржа". Другие источники отмечали, что первыми на этой бирже могут быть размещены ценные бумаги РНКБ и предприятий оборонной промышленности.

"Эта биржа не является биржей для размещения исключительно санкционных предприятий, на ней могут размещаться все, кто хочет", - заявил Моисеев журналистам.

"Что касается (торгов ценными бумагами на этой бирже - ИФ) Промсвязьбанка - пока у него такой необходимости нет, но он также не является санкционным, как вы знаете", - отметил он.

Отвечая на вопрос, какие эмитенты помимо РНКБ интересовались возможностью размещать свои бумаги на "санкционной бирже", замминистра сказал, что "высказали желание большое количество разных (компаний - ИФ). Вам и так очевидно, кто это может быть - все из SDN List".

РНКБ, принадлежащий государству, по итогам первого квартала 2019 года занял 41-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". РНКБ является системообразующим банком республики Крым. Министерство финансов США включило банк в Specially Designated Nationals List (SDN List) в марте 2014 года. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.