|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.12.19 14:23
"Санкционная биржа" зарегистрировала первый выпуск облигаций РНКБ на 3 млрд рублей
Таким образом, банк станет первым эмитентом, ценные бумаги которого станут торговаться на этой бирже.
"Хотел бы с радостью отметить, что вчера на СПВБ была зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций банка РНКБ. Размещение пройдет в I квартале. Таким образом, СПВБ - это будет та биржа, которая будет такого рода банки и организации обслуживать", - заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации в среду.
РНКБ впервые выходит на публичный долговой рынок. Согласно данным биржи, банк размещает 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Как сообщалось, в конце октября совет директоров банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В самом банке "Интерфаксу" подтвердили эту информацию, отметив, что "РНКБ рассчитывает на широкий круг инвесторов - в первую очередь банки, пенсионные фонды и управляющие компании".
В середине октября Моисеев говорил журналистам, что РНКБ и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) станут акционерами "санкционной биржи", а первое размещение бондов одной из санкционных компаний на этой площадке состоится в декабре этого года.
Источники "Интерфакса" сообщали, что биржей для листинга ценных бумаг санкционных компаний станет "Санкт-Петербургская валютная биржа". Другие источники отмечали, что первыми на этой бирже могут быть размещены ценные бумаги РНКБ и предприятий оборонной промышленности.
"Эта биржа не является биржей для размещения исключительно санкционных предприятий, на ней могут размещаться все, кто хочет", - заявил Моисеев журналистам.
"Что касается (торгов ценными бумагами на этой бирже - ИФ) Промсвязьбанка - пока у него такой необходимости нет, но он также не является санкционным, как вы знаете", - отметил он.
Отвечая на вопрос, какие эмитенты помимо РНКБ интересовались возможностью размещать свои бумаги на "санкционной бирже", замминистра сказал, что "высказали желание большое количество разных (компаний - ИФ). Вам и так очевидно, кто это может быть - все из SDN List".
РНКБ, принадлежащий государству, по итогам первого квартала 2019 года занял 41-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". РНКБ является системообразующим банком республики Крым. Министерство финансов США включило банк в Specially Designated Nationals List (SDN List) в марте 2014 года. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket