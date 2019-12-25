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25.12.19 14:53
Памятник железнодорожникам-участникам ВОВ и труженикам тыла установят в центре Москвы
Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты приняли в целом проект постановления Московской городской Думы "О внесении изменений в постановление Московской городской Думы "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения".
Как говорится в тексте законопроекта, комиссия по монументальному искусству приняла решение продержать предложение о возведении монумента, посвященного увековечению памяти железнодорожников-участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Предложение поступило от генерального директора - председателя правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги", говорится в документе.
"Финансирование работ, связанных с созданием и установкой монумента, будет осуществляться за счет средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги", - говорится в тексте законопроекта.
Памятник планируется установить в Красносельском районе в сквере на Комсомольской площади, отмечается в документе.
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