Памятник железнодорожникам-участникам ВОВ и труженикам тыла установят в центре Москвы

25.12.19 14:53

© РИА Новости. Алексей Куденко

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Мосгордума утвердила установку в Красносельском районе столицы памятника железнодорожникам-участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты приняли в целом проект постановления Московской городской Думы "О внесении изменений в постановление Московской городской Думы "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения".

Как говорится в тексте законопроекта, комиссия по монументальному искусству приняла решение продержать предложение о возведении монумента, посвященного увековечению памяти железнодорожников-участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Предложение поступило от генерального директора - председателя правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги", говорится в документе.

"Финансирование работ, связанных с созданием и установкой монумента, будет осуществляться за счет средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги", - говорится в тексте законопроекта.

Памятник планируется установить в Красносельском районе в сквере на Комсомольской площади, отмечается в документе.