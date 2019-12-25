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25.12.19 14:59

Путин: правительство и ЦБ вышли на минимальный уровень инфляции - около 3%

© РИА Новости. Илья Питалев
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин назвал в числе главных достижений работы правительства в уходящем году создание хорошей макроэкономической базы для дальнейшего развития страны.

"Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива - это создание хорошей макроэкономической базы развития. В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, которая колеблется уже около 3%", - сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.

Президент традиционно приехал в Дом правительства на встречу с кабинетом министров перед Новым годом.

Путин подчеркнул: "Мы много раз говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, и тогда мы ее больше немножко раскачаем и разгоним". "Но это все сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент дает возможности для дальнейшего развития - это очевидный факт", - подчеркнул Путин.

По его словам, "что делать дальше, будем решать в ближайшее время".

"Но очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, уже недостаточно. Нужно сделать все, чтобы увеличить и темпы роста экономики, и улучшить ее структуру и качество. Этому посвящены национальные проекты и цели развития. Вместе будем работать дальше по достижению этих целей", - сказал президент, добавив, что сами по себе нацпроекты не являются самоцелью, цель - улучшение жизни граждан.

Президент поблагодарил членов правительства РФ за работу в уходящем году и отметил, что они всегда находятся на связи и в курсе событий.

"Находящиеся здесь коллеги - я знаю по собственному опыту общения с вами - всегда на посту, всегда на связи, всегда в материале, всегда думаете о том, что предстоит сделать в самое ближайшее время, чтобы поднять качество нашей работы на новый уровень", - сказал он.

Как отметил Путин, "у правительства всегда много задач, у правительства, фактически, никогда нет выходных".

Он поблагодарил членов кабинета министров за совместную работу в уходящем году и пожелал всего самого доброго - в наступающем.

В свою очередь премьер Дмитрий Медведев поблагодарил президента, пожелал ему отдохнуть на праздники, если будет такая возможность и предложил пойти "попить чаю".

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