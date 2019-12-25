Обыски прошли в квартире министра здравоохранения Саратовской области

25.12.19 15:10

© РИА Новости. Мирослав Ротарь

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов в квартире главы регионального Минздрава Наталии Мазиной, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ведомства в среду.

"Сегодня в 6:45 в квартире, где я проживаю, сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск. В ходе него изъяты правоустанавливающие документы на объекты имущества, сведения о которых содержатся в моей декларации о доходах и размещены в открытых источниках",- процитировали в пресс-службе Мазину.

Собеседник агентства уточнил, что обыски связаны с ранее возбужденным уголовным делом "по факту махинаций с дорогостоящим медицинским оборудованием".

В пресс-службе добавили, что министерство работает в штатном режиме.

Как сообщалось, в начале декабря прокуратура выяснила, что в 2018 году министерство заключило госконтракт с частной компанией на поставку четырех медицинских аппаратов на общую сумму более 33 млн рублей. Перечень оборудования для медицинских учреждений, в том числе рентгенологического, ультразвукового, эндоскопического и для лабораторной диагностики, был определен в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Компания поставила оборудование в регион, в декабре 2018 года завершила его монтаж. Однако позже выяснилось, что оборудование не соответствует условиям заключенного контракта и требованиям ГОСТов, является "более дешевым по содержащимся в нем характеристикам, нежели то, по которому проводился электронный аукцион".

"О фактах несоответствия поставленного оборудования требованиям технического задания и условиям заключенного контракта главный врач одной из поликлиник неоднократно информировал министерство здравоохранения области и поставщика, так как несоответствующая требованием аппаратура может привести к проведению некачественного обследования детей и подростков",- говорилось в сообщении.

Между тем ни Минздрав, ни поставщик ничего не сделали для исправления ситуации, а поставщику были перечислены все денежные средства.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование дела находится на контроле прокуратуры.