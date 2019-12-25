Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято

25.12.19 15:15

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Смена акционера Сбербанка России, который сейчас контролируется ЦБ РФ, возможна, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а не его передаче, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято", - сказала Набиуллина в интервью "Интерфаксу".

ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ) шли давно, но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т.д.). В очередной раз тема вернулась на повестку в октябре этого года, когда вопрос в ходе заседания комитета Госдумы РФ по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка государству и что разговоры перешли на уровень правительства. Вопрос обсуждается, решений нет, подтвердил 24 октября первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Причины, по которым этот вопрос возник - как исторические (конфликт интересов ЦБ как акционера и регулятора), так и актуальные (практика перечисления дивидендов на пакет ЦБ в Сбербанке напрямую в бюджет недавно была закреплена на 3-летний период), сказал он.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. "Речь именно о продаже", - сказала она.

Исходя из котировок на "Московской бирже", текущая рыночная стоимость пакета ЦБ в Сбербанке - около 2,8 трлн рублей. Это примерно треть от объема Фонда национального благосостояния на начало декабря (7,95 млрд рублей).

ЦБ по-прежнему настаивает, что перечисление дивидендов на его акции Сбербанка в бюджет может рассматриваться только как временный шаг.

"Безусловно, перечисление дивидендов от собственности, которой владеет Центральный банк, в бюджет может быть только исключительной временной мерой. Мы такую практику не приветствуем. Это закрепилось на временной основе до 2022 года. Мы не очень этим довольны, но закон есть закон", - сказала глава ЦБ.

"На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе", - отметила она.

За 2018 год Сбербанк выплатил дивиденды в размере 361,4 млрд рублей, на долю ЦБ пришлось 180,7 млрд рублей.