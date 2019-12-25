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25.12.19 15:22
Компания-владелец Крымтелекома построит игорную зону близ Ялты за 3 млрд рублей
"Инвестиционный совет республики Крым поддержал проект строительства в Кацивели (входит в городской округ Ялта - ИФ) игорной зоны с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.
Проект планируется реализовать в 2020-2023 годах.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин летом 2014 года поручил создать игорную зону в Крыму. Власти республики выбрали участок в 2018 году - земля находится в районе поселка Кацивели, расположена за пределами населенного пункта, как требует федеральное законодательство. Премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре 2019 года подписал распоряжение о создании на юге Крыма игорной зоны "Золотой берег", ее площадь составит более 146,8 тыс. кв. метров.
По данным УКИП, на отведенном участке будут демонтированы устаревшие аварийные объекты капстроительства. "На территории игорной зоны "Золотой берег" предполагается строительство единого комплекса, который будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, киноконцертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зону парковки и обслуживания транспорта", - говорится в пояснительной записке с проекту.
В ноябре председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщал, что на строительство объектов в игорной зоне на юге Крыма подали заявки три компании. "Заявки формируются. В игорную зону заходят через инвестсоглашения. Есть достаточное количество желающих провести работу по формированию игорной зоны на территории городского округа Ялта. Три претендента уже есть", - пояснял он.
Компания УКИП в ноябре 2018 года попала в санкционный список Минфина США за покупку активов в Крыму, российский статус которого Запад не признает. В частности, ООО купило летом прошлого года в целом за 1,5 млрд рублей акции крымских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые ранее находились в госсобственности. Затем была создана сеть санаториев "Курорты Крыма", куда вошли приобретенные объекты.
По данным пресс-службы компании, она сейчас реализует крупный инвестпроект на территории бывшего санатория "Жемчужина". Кроме того, УКИП открыла в 2019 году пятизвездочный бутик-отель "Дача Рахманинов" на юге Крыма.
На аукционе 24 декабря 2018 года УКИП купила 100% акций АО "Крымтелеком" (Симферополь) за 998 млн рублей.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", с сентября текущего года бенефициаром УКИП является Оксана Хромова.
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