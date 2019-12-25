Законопроект, ограничивающий оборот никотиносодержащих смесей, внесен в правительство

25.12.19 15:34

© РИА Новости. Александр Астафьев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Законопроект, приравнивающий бестабачные содержащие никотин смеси к обычным сигаретам, будет рассматриваться на площадке правительства, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Мы давно подготовили законопроект, который уравнивает любые никотинсодержащие смеси, электронные сигареты и различные средства доставки никотина с обычным табаком. Этот законопроект обсуждался широко на всех общественных площадках", - сказала Скворцова журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По её словам, и население, и правительство поддерживают эту инициативу.

На вопрос, когда законопроект может быть внесён, министр ответила, что правительство об этом даст знать.

"Теперь уже рассматриваем на площадке правительства дальше этот вопрос", - сказала Скворцова.

Во вторник премьер Дмитрий Медведев заявил, что поручил правоохранительным органам принять меры против незаконного распространения содержащих никотин смесей. Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации такой продукции в торговых точках.

Премьер отметил, что такие смеси продаются под видом конфет и их легко могут приобрести несовершеннолетние. Эта проблема была поднята 3 декабря на его встрече с гражданами.

В свою очередь Роспотребнадзор потребовал от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ содержащих никотин смесей.