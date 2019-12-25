Решение проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье может занять до 5 лет

25.12.19 15:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 80 млрд руб. потребуется для решения проблемы обманутых дольщиков в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Для того чтобы окончательно завершить эту проблему, нужно еще, наверное, миллиардов 80 с социальной инфраструктурой. Горизонт решения этой проблемы - три-пять лет", - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами в Доме правительства Московской области.

Губернатор добавил, что в решение проблемы обманутых дольщиков уже вложено 120-150 млрд руб. Жилье получили около 60 тыс. человек.

В 2020 году планируется восстановить права 15,5 тыс. участников долевого строительства.