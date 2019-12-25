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25.12.19 15:42
Количество жалоб, связанных с мусором, сократились в Подмосковье на 97%
"Все, что мы построили, все, что закупили - только за 2019 год уже позволило нам сократить количество жалоб с 9 тыс. до 300", - сказал Воробьев в среду журналистам.
По словам губернатора, число жалоб еще сократится после закрытия полигонов "Ядрово", "Лесной" и "Тимохово".
Ранее сообщалось, что на конец 2019 года из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Московской области закрыты 28, их общая площадь составляет порядка 50 га. Оставшиеся полигоны будут закрыты до 2030 года, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.
Всего Московской области планируется открыть 12 комплексов по переработке отходов. Три комплекса уже введены в эксплуатацию в городских округах Серебряные Пруды, Рошаль и Зарайск. До конца года планируется открыть КПО "Алекскинский карьер". Еще семь комплексов достроят в 2020 году.
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