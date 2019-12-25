Ингушетия получит почти 1,2 млрд рублей на жилье для чеченских переселенцев

25.12.19 16:02

© РИА Новости. Илья Питалев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Ингушетии в следующем году из федерального бюджета выделят рекордную сумму для обустройства более 300 вынужденных переселенцев из Чечни, заявил агентству "Интерфакс-Юг" министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков.

"Будет продолжена реализация программы по обустройству в Ингушетии вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, лишившихся жилья и имущества в ходе боевых действий. В 2020 году будет выделена рекордная сумма - 1 млрд 180 млн - для этих целей", - сказал Волков.

По его словам, эти средства позволят решить вопрос жилищного обеспечения более 320 семей.

При этом глава Миннаца отметил, что в 2019 году вынужденным переселенцам выдано 292 жилищных сертификата на общую сумму 980 млн рублей в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"Вместе с тем обращаю внимание, что участниками программы могут быть граждане, признанные в установленном законом порядке вынужденными переселенцами и состоящие в сводном списке. Также хочу добавить, что в списке, утвержденном на 2020 год, числится 428 семей вынужденных переселенцев", - подчеркнул Волков.

По его данным, для создания комфортных условий ведомством организовано взаимодействие с многофункциональными центрами для постановки на учет или обновления имеющегося учетного дела. Гражданину достаточно обратиться в МФЦ по месту проживания, исключена необходимость ездить в Назрань из отдаленных населенных пунктов.

С января 2020 года Миннац прекратит прием заявлений от граждан о выдаче сертификата или включении в сводный список. Узнать очередность в сводном списке можно на сайте министерства, в разделе "вынужденные переселенцы".

Полный текст интервью с Русланом Волковым размещен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".