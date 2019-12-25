Омская область в 2020 году сохранит льготную стоимость выкупа земли для предпринимателей

25.12.19 16:15

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Омской области решило сохранить в 2020 году льготную стоимость выкупа областных и муниципальных земель для бизнесменов, имеющих недвижимость на данных участках, сообщает областная администрация.

Для применения льготы также продлен срок подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность - до 1 декабря 2020 года. Стоимость льготного выкупа составляет 10% от кадастровой стоимости участка.

"Изменения вносятся, чтобы поддержать предпринимателей и стимулировать выкуп ими земельных участков", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений региона Евгения Козлова.

По его мнению, продление срока приема заявлений позволит большему числу предпринимателей оформить в собственность землю под объектами недвижимости.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года региональный кабинет министров утвердил льготную стоимость выкупной земли для предпринимателей, снизив ее до 10% от кадастровой стоимости. Необходимо, чтобы заявители владели объектом недвижимости на этом участке непрерывно не менее трех лет и не имели задолженности по платежам за землю.

Действовавшее в регионе с апреля 2015 года постановление 108-п, по которому стоимость аренды рассчитывалась исходя из рыночной, а не из кадастровой стоимости, спровоцировало появление большого количества предпринимателей-должников. Это напрямую отражалось на доходной части бюджета города и возможности планирования.