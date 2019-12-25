Два грузовика провалились под лед в Якутии, проверяется информация о погибших

25.12.19 16:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Два КАМАЗа провалились под лед на переправе через реку Лена в Жиганском районе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Единой дежурной диспетчерской службе района.

"На место выехали глава поселка Кыстатыам, инспекторы ГИМС и ГИБДД, врач Жиганской ЦРБ, следователь. Наличие погибших или пострадавших уточняется", - сказал диспетчер.

Как сообщил агентству информированный источник, жертвами происшествия стали, как минимум, два человека.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России по Якутии подтвердили информацию о происшествии.

"В 87-м км от Жиганска провалились под лед два автомобиля, принадлежащие частному лицу. Предположительно есть погибшие", - говорится в сообщении.

Установлено, что 23 декабря по маршруту Якутск-Жиганск-Кюсюр Булунского района выехали пять КАМАЗов, выполняющие коммерческий рейс. 24 декабря они выехали из поселка Жиганск в сторону поселка Кюсюр Булунского района.

К месту происшествия из Якутска готовы отправиться спасатели "Службы Спасения Якутии".