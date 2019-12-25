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25.12.19 16:37
Мэрия Казани планирует провести фестиваль "Новая волна" на "Татнефть-Арене"
"Пока рассматривается "Татнефть-Арена", поскольку там больше 5 тысяч (зрителей - ИФ) можно совершенно спокойно посадить", - сказал Метшин журналистам в Казани.
Он напомнил, что команда продюсера "Новой волны" Игоря Крутого хорошо знакома с возможностями "Татнефть-Арены", поскольку ранее уже организовывала шоу на этой площадке.
Ранее сообщалось, что в 2020 году фестиваль "Новая волна" пройдет не в Сочи, а в Казани.
С 2002 года международный музыкальный фестиваль "Новая волна" ежегодно проводился в Юрмале. В июле 2014 года власти Латвии запретили въезд российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, которые должны были принимать участие в фестивале. Причиной запрета стало то, что артисты поддержали присоединение Крыма к РФ. В 2015 году Крутой заявил, что фестиваль не вернется в Латвию. После этого фестиваль проводился в Сочи.
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