Движение автотранспорта ограничено из-за метели на границе Алтайского края и Кузбасса

25.12.19 16:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Дорожные службы ограничили движение транспорта на границе Алтайского края и Кузбасса из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Кемеровской области.

"В Алтайском крае и на трассе Новокузнецк - Кузедеево - Бийск в связи с неблагоприятными погодными условиями, сильной метелью, в целях снижения рисков возникновения ДТП ограничено движение грузового транспорта и автобусов. Движение легкового транспорта осуществляется группами по несколько автомобилей", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что выезд из Кемеровской области на территорию Алтайского края также ограничен.