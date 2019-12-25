Российские рыбаки с 2020 года начнут вылов крабов в Карском море

25.12.19 17:21

© РИА Новости. Виталий Савельев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Рыбаки РФ с 2020 года смогут добывать крабов в Карском море, сообщил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на брифинге в среду в Москве.

"В этом году проведено исследование арктических морей и есть уже практические результаты - на следующий год краб Карского моря будет вводиться в ОДУ (общедопустимый улов - ИФ) и этот объем будет распределяться на аукционе", - сказал глава Росрыболовства.

По предварительным данным, на аукцион будет выставлен объем в 1 тыс. тонн.

Как заявлял ранее глава Росрыболовства, ученые пока не могут точно сказать, как крабы с Дальнего Востока появились в арктическом море. Скорее всего, это естественная миграция с востока арктическим путем.

Шестаков также сообщил, что в этом году состоялась уникальная экспедиция по изучению запасов тихоокеанских лососей в рамках "Международного года лосося". "В результате исследований удалось получить уникальные данные о самом малоизученном этапе жизни лососей. Это позволит улучшить регулирование промысла и доступность объема добычи", - сказал он.

Началось также исследование в антарктической зоне. "Для нас очень важно присутствие российского исследовательского флота в Антарктике, но мы надеемся, что по итогам исследования сможем организовать там полномасштабную промысловую деятельность по вылову антарктического криля", - заявил Шестаков.