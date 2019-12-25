Nordstar с 2020г сократит число рейсов из Томска в Сургут и Красноярск

25.12.19 17:16

© РИА Новости. Илья Наймушин

25 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Авиакомпания Нордстар" (торговая марка NordStar) с 2020 года сократит количество рейсов Красноярск - Томск - Сургут, а также отменит рейсы Красноярск - Томск по выходным дням, следует из данных сайта томского аэропорта "Богашево".

В настоящее время Nordstar еженедельно выполняет девять полетов из Красноярска в Томск и обратно (по одному каждый будний день и по два в выходные дни), семь из них продлены до Сургута.

С 4 января рейс Красноярск - Томск - Сургут изменит расписание: до 28 марта полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям, после - по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Таким образом, в неделю авиакомпания будет совершать четыре полета вместо семи по этому маршруту.

Дополнительные рейсы Красноярск - Томск по субботам и воскресеньям с 2020 года будут отменены.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, с 29 марта авиарейсы из Красноярска в Томск начнет выполнять "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах Sukhoi Superjet 100. Рейс появится в рамках открытия авиакомпанией нового хаба в аэропорту "Емельяново". Всего "Аэрофлот" запустит полеты по 12 новым направлениям.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты - "Домодедово" (Москва), Красноярск и "Алыкель" (Норильск). Парк воздушных судов состоит из девяти Boeing-737-800, одного Boeing-737-300 и пяти ATR-42-500. Согласно материалам Росавиации, в 2018 году "Нордстар" перевезла 1,42 млн пассажиров.