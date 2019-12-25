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25.12.19 17:40
Направлено в суд дело о хищении более миллиарда рублей, выделенных на строительство в КБР
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерсантов Темура Абазова, Андзора Унежева и Валерия Лигидова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - сообщили в надзорном ведомстве в среду.
Как полагает следствие, в 2013 году бизнесмены получили кредиты в ГК "Внешэкономбанк" на сумму более 3,5 млрд рублей. Деньги были выделены на строительство птицеводческого комплекса в КБР. "Из них более 1,096 млрд рублей в 2014-2015 годах соучастники перевели на подконтрольные компании. В результате этого птицеводческий комплекс построен не был, банку кредит не возвращен", - отметили в Генпрокуратуре.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Расследование в отношении неустановленных соучастников обвиняемых продолжается.
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