Строительство газопровода к городу-курорту Теберда в КЧР планируется завершить в 2020 году

25.12.19 17:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство газопровода "Карачаевск - Теберда" к городу-курорту Теберда в Карачаево-Черкесской республике (КЧР), возводимого ПАО "Газпром", планируется завершить в 2020 году, сообщил глава республики Рашид Темрезов журналистам в среду.

"В 2020 году запланировано завершение работ по строительству газопровода "Карачаевск - Теберда". Это строит "Газпром". Ранее, в 2017 году, правительство республики построило газовую ветку "Теберда - Домбай". Таким образом, все необходимое, для того, чтобы в Домбае и Теберде появился газ, есть. В 2020 году по плану синхронизации завершится строительство газомагистрали до Теберды", - сказал Темрезов.

Он также сообщил, что до 2025 года в Карачаево-Черкесии будет достроена ветка газопровода "Карачаевск - Учкулан - Карт-Джурт - Хурзук". Вместе с тем в программу газификации региона включен проект строительства газовой магистрали до села Курджиново.

В августе 2018 года "Газпром" в рамках программы газификации регионов России приступил к строительству второй очереди межпоселкового газопровода к городу-курорту Теберда.

Общая протяженность газопровода от Карачаевска к Теберде составит 46,5 км, из которых 22,5 км построено в 2012-2013 годах в рамках реализации первого этапа проекта на участке ГРС "Карачаевск" - аул Новая Теберда - аул Нижняя Теберда.

Основная часть трассы второй очереди проходит вдоль реки Теберда. Проектом предусмотрены два надводных перехода.

В зону перспективной газификации в Тебердинском ущелье входят более 4,5 тыс. домовладений и 18 котельных.