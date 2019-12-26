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26.12.19 06:12
Nordstar с 2020г сократит число рейсов из Томска в Сургут и Красноярск
В настоящее время Nordstar еженедельно выполняет девять полетов из Красноярска в Томск и обратно (по одному каждый будний день и по два в выходные дни), семь из них продлены до Сургута.
С 4 января рейс Красноярск - Томск - Сургут изменит расписание: до 28 марта полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям, после - по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Таким образом, в неделю авиакомпания будет совершать четыре полета вместо семи по этому маршруту.
Дополнительные рейсы Красноярск - Томск по субботам и воскресеньям с 2020 года будут отменены.
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