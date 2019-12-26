Nordstar с 2020г сократит число рейсов из Томска в Сургут и Красноярск

26.12.19 06:12

© РИА Новости. Олег Золото

26 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Авиакомпания Нордстар" (торговая марка NordStar) с 2020 года сократит количество рейсов Красноярск - Томск - Сургут, а также отменит рейсы Красноярск - Томск по выходным дням, следует из данных сайта томского аэропорта "Богашево".

В настоящее время Nordstar еженедельно выполняет девять полетов из Красноярска в Томск и обратно (по одному каждый будний день и по два в выходные дни), семь из них продлены до Сургута.

С 4 января рейс Красноярск - Томск - Сургут изменит расписание: до 28 марта полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям, после - по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Таким образом, в неделю авиакомпания будет совершать четыре полета вместо семи по этому маршруту.

Дополнительные рейсы Красноярск - Томск по субботам и воскресеньям с 2020 года будут отменены.