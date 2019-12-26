До семи увеличилось число госпитализированных после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

26.12.19 06:15

© РИА Новости. Андрей Стенин

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Семь человек из числа пострадавших при аварии с вертолетом Ми-8 на севере Красноярского края в настоящее время госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в четверг в региональном Минздраве.

"По данным на утро 26 декабря - госпитализированных семеро. Всего пострадавших также 16, средняя степень тяжести - переломы конечностей, ушибы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в краевом Минздраве сообщали о пяти госпитализированных.

25 декабря около 12:00 по местному времени при взлете с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района Красноярского края после попадания в снежный вихрь произошло жесткое приземление вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании "КрасАвиа".

На борту воздушного судна находились 24 человека - 21 пассажир и три члена экипажа. Ми-8 перевозил вахтовиков из поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение.

У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.