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26.12.19 06:27

Китайские инвесторы вложили более 300 млрд рублей в проекты Свободного порта и ТОР на Дальнем Востоке

© РИА Новости. Владимир Терфилов
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Общий объем китайских инвестиций в проекты, реализуемые на Дальнем Востоке РФ в рамках режима Свободного порта и территорий опережающего развития (ТОР), превысил 300 млрд рублей.

"В настоящее время среди резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток (СПВ - ИФ) 98 компаний с иностранным участием, общая сумма инвестиций в реализуемые ими проекты составляет 367,5 млрд рублей, в планах создать более 20 тыс. рабочих мест. Неоспоримым лидером среди остальных стран является Китай. Среди резидентов ТОР и СПВ находится 52 компании с китайским участием. Общий объем китайских инвестиций превышает 300 млрд рублей", - сказал директор ООО "УК ТОР "Приморье"" (дочернее общество АО "Корпорация развития Дальнего Востока") Василий Большаков, слова которого приводит пресс-служба корпорации.

В управлении ООО "УК ТОР "Приморье"", которое является единым центром предоставления услуг и сервисов "Корпорации развития Дальнего Востока", находятся территории опережающего развития "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический" в Приморском крае. Также управляющая компания сопровождает резидентов Свободного порта Владивосток.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

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