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26.12.19 06:32
Лавинная опасность объявлена на Камчатке
"С 27 по 29 декабря включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.
В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
По данным МЧС, на территории Камчатского края находится 103 лавиноопасных участка, 95 из них - на склонах Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности тут подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также три опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.
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