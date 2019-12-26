Лавинная опасность объявлена на Камчатке

26.12.19 06:32

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин объявлено в нескольких районах Камчатского края из-за снежного циклона, сообщает в четверг региональный Противолавинный центр.

"С 27 по 29 декабря включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находится 103 лавиноопасных участка, 95 из них - на склонах Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности тут подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также три опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.