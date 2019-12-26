Госпитализированы два пассажира провалившегося под лед грузовика в Якутии

26.12.19 06:42

© РИА Новости. Варвара Гертье

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Два пассажира одного из "КамАЗов", который провалился под лед в Жиганском районе, госпитализированы в хирургическое отделение Жиганской центральной районной больницы, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе Минздрава Якутии.

"В настоящее время у женщины относительно удовлетворительное состояние, жалоб нет, самочувствие хорошее. У мужчины состояние средней степени, незначительные боли в области стоп, все необходимое лечение получает в полном объеме", - сообщили в пресс-службе в четверг.

Как сообщалось, 23 декабря по маршруту Якутск-Жиганск-Кюсюр Булунского района выехали пять "КамАЗов", выполняющие коммерческий рейс.

25 декабря поступило сообщение о том, что в 87 км от Жиганска провалились под лед два автомобиля. Предположительно есть погибшие.

Сегодня на место вылетел борт со спасателями и водолазами. Информация по погибшим уточняется.