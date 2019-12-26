Местные авиарейсы на Камчатке отменили из-за циклона

26.12.19 06:45

© РИА Новости. Илья Питалев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Рейсы по маршрутам местных авиалиний на территории Камчатки в четверг отменены из-за непогоды, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

"Кроме того, ушел на запасной аэродром самолет авиакомпании "Сибирь", следовавший в Петропавловск-Камчатский из Владивостока", - говорится в сообщении.

Из-за сильного бокового ветра командир экипажа самолета авиакомпании "Сибирь" принял решение уйти на запасной аэродром в Южно-Сахалинск.

"Рейс отложен до завтра, в связи с этим рейс "S7" из Петропавловска-Камчатского в столицу Приморья также перенесен на 27 декабря. В связи с циклоном, действующим в нескольких районах края, "Камчатское авиационное предприятие" отменило все запланированные на 26 декабря внутренние рейсы. Вылета ожидают суммарно 165 человек. Двадцать из них обратились к представителям авиакомпании по вопросу предоставления жилья, все они размещены в гостиницах. Кроме того, перевозчик в соответствии с действующим законодательством компенсирует пассажирам затраты на питание", - сказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов, скова которого приводятся в сообщении.

Каюмов добавил, что по расписанию прибыли самолеты из Москвы авиакомпании "Аэрофлот" и Владивостока авиакомпании "Аврора". Ожидается прибытие воздушного судна из Хабаровска.