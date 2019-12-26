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26.12.19 06:49
Белая медведица родила медвежонка в якутском зоопарке
"На днях в зоопарке "Орто-Дойду" произошло радостное событие. У всеобщей любимицы якутян белой медведицы Колыманы родился малыш. Увидеть медвежонка мы смогли благодаря установленным камерам видеонаблюдения в ее так называемой "берлоге"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пол медвежонка пока неизвестен, работники зоопарка будут наблюдать за малышом дистанционно.
У Колыманы это уже второй медвежонок, первый родился в конце 2016 года. Хаарчаану (в переводе с якутского - Снежинка) из якутского зоопарка Орто-Дойду в конце 2017 года передали Ленинградскому зоопарку.
Как сообщалось, в середине апреля 2012 года осиротевшего белого медвежонка Колыману подобрал "Медвежий патруль" WWF на арктическом архипелаге Медвежьи острова в Якутии.
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