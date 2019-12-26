Белая медведица родила медвежонка в якутском зоопарке

26.12.19 06:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Белая медведица Колымана родила медвежонка в якутском зоопарке "Орто Дойду", сообщается на официальной странице зоопарка в Инстаграме в четверг.

"На днях в зоопарке "Орто-Дойду" произошло радостное событие. У всеобщей любимицы якутян белой медведицы Колыманы родился малыш. Увидеть медвежонка мы смогли благодаря установленным камерам видеонаблюдения в ее так называемой "берлоге"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пол медвежонка пока неизвестен, работники зоопарка будут наблюдать за малышом дистанционно.

У Колыманы это уже второй медвежонок, первый родился в конце 2016 года. Хаарчаану (в переводе с якутского - Снежинка) из якутского зоопарка Орто-Дойду в конце 2017 года передали Ленинградскому зоопарку.

Как сообщалось, в середине апреля 2012 года осиротевшего белого медвежонка Колыману подобрал "Медвежий патруль" WWF на арктическом архипелаге Медвежьи острова в Якутии.