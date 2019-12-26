Pegas Fly с февраля планирует открыть рейс из Москвы в Курган

26.12.19 06:53

© РИА Новости. Максим Блинов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Икар" (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) с 1 февраля планирует приступить к выполнению регулярного рейса по маршруту Москва - Курган, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Рейсы будут производиться ежедневно на воздушных судах Embraer-Е190.

По вторникам, четвергам и субботам рейсы из Кургана будут осуществляться в 15:00 (13:00 мск), по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям - в 21:10 (19:10 мск).

В настоящее время, из аэропорта Кургана выполняется только один рейс - в Москву, его осуществляет "ЮТэйр". С января "ЮТэйр" начнет также выполнять рейсы из Кургана в Ханты-Мансийск и Сургут.

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе визита в Курган в ноябре заявил о необходимости реконструкции местного аэропорта и развития его маршрутной сети.