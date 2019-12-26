Подозреваемый в получении взятки и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца

26.12.19 08:00

© РИА Новости. Андрей Старостин

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Норильский городской суд (Красноярский край) заключил под стражу на два месяца исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважу Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщает в четверг пресс-служба краевого суда.

"Суд принял решение избрать меру пресечения Гутаеву содержание под стражей сроком на два месяца с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, СКР возбудил в отношении него уголовное дело о получении взятки.

По информации краевой прокуратуры, в настоящее время Гутаев отстранен от исполнения служебных обязанностей.