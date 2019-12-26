Мединский: "Ленфильм" сохранит независимость, кто бы его ни возглавил

26.12.19 08:37

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Министр культуры Владимир Мединский уверяет, что смена руководства "Ленфильма" не приведет к потере киностудией своей независимости и ориентированности в первую очередь на развитие кинобизнеса Петербурга.

"Кто бы ни возглавил "Ленфильм" в ближайшее время как новый генеральный директор, политика на возрождение студии останется прежней. Мы приложим еще больше усилий для загрузки мощностей "Ленфильма" со стороны министерства культуры. И, кстати сказать, это стало одной из причин смены руководства. В-третьих, "Ленфильм" останется самостоятельной национальной киностудией. "Ленфильм" - это наше национальное состояние, мы будем его развивать",- сказал Мединский журналистам в четверг.

Ранее издание "Фонтанка", перечислив все перестановке в советах директоров и менеджменте крупнейших российских киностудий, ссылаясь на свои источники в отрасли, сделало вывод, что, в частности, смена гендиректора "Ленфильма" может означать, что петербургская киностудия станет частью нового глобального холдинга.

По словам Мединского, "задача министерства культуры, конечно, была и остается - сохранить "Ленфильм" как самостоятельную, независимую киноплощадку и кинокомпанию, ориентированную на Петербург, занимающуюся развитием кинематографических услуг и кинобизнеса в Петербурге.

"Таким был "Ленфильм", таким развивался в последние годы, таким он и останется", - отметил глава Минкультуры.

Как сообщалось, 24 декабря Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо которого пока будет временный управляющий, а также о переизбрании председателем СД Федора Бондарчука. В ближайшее время будет назначен временный управляющий, а также будут проведены конкурсные прослушивания, по итогам которых совет директоров, следующее заседание которого запланировано на 30 марта, рассмотрит всех возможных кандидатов и выберет нового гендиректора.

НА ПОСТ ГЕНДИРЕКТОРА "ЛЕНФИЛЬМА" МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ ЛЮБОЙ

По словам Мединского, на заседании Совета "голосование прошло единогласно". Теперь на пост гендиректора может претендовать любой желающий. "В течение этих нескольких месяцев произойдет заслушивание кандидатов. Любой человек, начиная с этого временного управляющего и заканчивая любым специалистом в области кино, может подать свое заявление, и Совет директоров выберет ту кандидатуру генерального директора, которая будет оптимальна",- сказал он в четверг.

Министр рассказал, что "за последние десятилетия после распада Советского союза "Ленфильм" пережил огромное количество, ну, просто трагических событий, студия была полностью разорена, частично распродана, пришла в полнейшее запустение". "Опять же последние семь лет руководство "Ленфильма" довольно активно занималось восстановлением студии. И многое удалось за это время сделать: "Ленфильм" возобновил выпуск собственной кинопродукции, отремонтировал часть площадей, стал оказывать кинематографические услуги, и, в общем, есть, что показать", - отметил он.

"Но вместе с тем время не стоит на месте, и Союз кинематографистов, и общественность, ну, и собственно, самое главное - любители кино, жители Петербурга требовали больших темпов развития и возрождения "Ленфильма"", - пояснил он. Между тем, "осуществить это развитие более высокими темпами представлялось невозможным в силу большой долговой нагрузки, которая лежит на "Ленфильме"", которая "за эти годы, к сожалению, только выросла".

Как сообщил Мединский после заседания Совета 24 декабря, среди первоочередных задач, стоящих перед "Ленфильмом" как раз погашение задолженности киностудии перед кредиторами и перед налоговой инспекцией.

"Если эти проблемы будут решены, студия сможет вздохнуть полной грудью и работать дальше. Это, собственно, то, что висит гирями на ногах у нынешнего менеджмента", - отметил глава Минкультуры.

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЛЕНФИЛЬМА

В заседании Совета директоров "Ленфильма" 24 декабря, по данным пресс-службы Минкультуры, приняли участие его председатель, режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук, а также члены Совета: режиссер, сценарист Алексей Герман-младший, директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, советник главы Минкультуры на общественных началах Александр Орджоникидзе, замминистра культуры Павел Степанов, продюсер, режиссер, сценарист Андрей Савельев и руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Дмитрий Снесарь.

Кроме того, в заседании участвовали по приглашению: глава Минкультуры Владимир Мединский, гендиректор киностудии Эдуард Пичугин, замгендиректора Юлия Краснова, советник генерального директора АО "Киностудия "Ленфильм" Александр Хазов, главный бухгалтер киностудии Татьяна Самойленко.

ИСТОРИЯ С СОЮЗОМ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ ПЕТЕРБУРГА

19 ноября решением Союза кинематографистов Петербурга принято обращение к президенту РФ Путину с предложением уволить гендиректора "Ленфильма" Эдуарда Пичугина. Объединение также исключило его из своего состава. На киностудии в связи с этим выразили недоумение. "Мы считаем обращение Союза к президенту странным и заказным. Сергей Снежкин (председатель Союза кинематографистов Петербурга - ИФ) сам участвовал в разработке концепции обновления "Ленфильма". Его фильм "Контрибуция" был снят на киностудии, он постоянно работал с нами", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ленфильма" на следующий день.

Режиссер Алексей Герман-младший тогда сообщил "Интерфаксу", что на том же заседании Союза рассматривался вопрос о продаже Дома творчества кинематографистов в Репино, якобы за долги. "На мой взгляд, это бесхозяйственное решение, так как в доме есть и тепло, и электричество, это как раз место, где можно помогать ветеранам кино. Такой вопрос, рассматриваемый на том же заседании, напоминает некую многоходовку и операцию прикрытия", - сказал режиссер. Он добавил, что на "Ленфильме" в настоящее время не все идеально. "Много сложностей, но мы как-то дышим. Союз лучше бы предложил свою программу выхода из кризиса. Никто не пытается скрывать проблемы студии", - подчеркивал Герман-младший.

25 ноября коллектив "Ленфильма" выступил в поддержку гендиректора киностудии. Картины, созданные на "Ленфильме" в последние годы под руководством режиссеров Алексея Германа-младшего, Александра Сокурова, Кантемира Балагова, получают престижные награды и международное признание, подчеркивали на киностудии. Коллектив не отрицал временные финансовые трудности и положительно оценивал работу Совета директоров предприятия.

В свою очередь Пичугин тогда отметил, что ему и коллективу удалось выполнить поручение президента - сохранить студию. "В 12-м году меня попросили разобраться, я стал председателем совета директоров. Если хотим сохранить, то надо оставить в собственности государства. Наша концепция на общественных слушаниях тогда победила. В Минкульте мне тогда предложили стать директором, раз я придумал концепцию. Выручка Ленфильма с 2012 года увеличилась в три раза", - сказал гендиректор. Он выразил сожаление, что до сих пор не решен вопрос прав на коллекцию "Ленфильма". В настоящее время права на телевизионную трансляцию принадлежат Госфильмофонду. Переговоры по данному вопросу продолжаются.