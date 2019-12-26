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26.12.19 08:43

Минфин РФ может установить взнос по "гарантированному пенсионному плану" в 1% от МРОТ

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Минфин России получил от участников рынка предложения по корректировке законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Некоторые из них будут учтены в новой версии текста документа. В частности, речь идет о введении минимального размера взноса в новую добровольную накопительную систему в 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С соответствующей инициативой выступила "Ассоциации НПФ", следует из материалов на сайте regulation.gov.ru, опубликованных в рамках публичного обсуждения концепции законопроекта о ГПП. Минфин поддержал это предложение. Ранее предполагалось, что сумма взносов в систему ГПП может быть любой.

С 2020 года МРОТ в России будет составлять 12 тыс. 130 рублей в месяц, в 2019 году он был равен 11 тыс. 280 рублей. Таким образом, минимальный размер взноса в ГПП будет плавающим год от года. Если бы система заработала в 2020 году, гражданин, пожелавший копить на пенсию в рамках ГПП, должен был бы перечислять в эту систему как минимум 121 рубль.

Согласно концепции ГПП, граждане смогут переводить средства по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в эту систему. Перевод пенсионных накоплений предусмотрен не ранее чем через 6 месяцев после заключения пенсионного договора по ГПП, а договор начинает действовать с момента первого взноса. Получается, что для перевода средств ОПС в ГПП гражданину нужно будет уплатить как минимум 680 рублей в течение полугода. АНПФ считает, что ограничение минимальной суммы важно, так как это поможет избежать ситуаций, когда недобросовестные агенты или сами НПФ будут переводить накопления граждан в эту систему без их ведома.

Еще одно важное изменение, на которое согласился пойти Минфин, касается периодичности уплаты взносов в ГПП. Первоначальная версия законопроекта предполагала, что гражданин имеет право приостановить перечисление взносов в пенсионный фонд в рамках ГПП на несколько месяцев, но не больше чем на пять лет. Теперь же в законопроект будет внесено изменение, согласно которому уплата взносов в добровольную накопительную систему может быть приостановлена без всяких ограничений по срокам.

Как сообщалось, осенью 2019 года Минфин и ЦБ РФ обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной системы взамен индивидуального пенсионного капитала под названием "гарантированный пенсионный план". Среди основных элементов - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Законопроект о ГПП был опубликован для общественного обсуждения в конце октября 2019 года. Планируется, что он вступит в силу в 2021 году.

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