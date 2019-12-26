Мединский подтвердил смену руководства "Роскино"

26.12.19 08:52

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Министр культуры Владимир Мединский подтвердил, что Совет директоров "Роскино" обратился в Росимущество с предложением о смене генерального директора Екатерины Мцитуридзе, которая руководила компанией с 2011 года.

"Эта небольшая компания занималась поддержкой, продвижением и продажей российского кино за рубежом, последние восемь лет её возглавляла Екатерина Мцитуридзе. Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах. Мы очень ей за это благодарны", - сказал Мединский журналистам.

"Но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода её на качественно другой уровень. И поэтому Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании", - добавил глава Минкультуры, еще раз выразив благодарность Мцитуридзе "за ту работу, которую она проделала за последние годы".

Министр подчеркнул, что "это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии". "Они просто хотят видеть эту компанию немного другой", - пояснил Мединский.

Министр не сообщил, кого Совет предлагает назначить новым гендиректором "Роскино". "Насколько я знаю, предложения Совета директоров по новому директору сформированы и направлены на утверждение в Росимущество, далее - по процедуре. Как только фамилия будет утверждена, вы узнаете первыми", - сказал он.

По словам Мединского, "Роскино" - совсем небольшая компания, которая занимается продвижением российского кино за рубежом. "Я уверен, что подавляющее число наших телезрителей узнали о существовании этой компании из нашего с вами разговора", - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что Совет директоров государственного "Роскино" на последнем заседании в понедельник, 23 декабря, рекомендовал Росимуществу сменить руководителя кинокомпании: отстранить Мцитуридзе и назначить Евгению Маркову, директора по связям с индустрией компании "Экспоконтент", которая в октябре провела Key Buyers Event - первый для России форум для иностранных покупателей российского контента.

По данным издания, назначение Марковой на позицию гендиректора "Роскино" лоббировали крупнейшие российские продюсерские компании, в том числе Art Pictures, СТВ, "Централ партнершип" (ЦПШ, входит в "Газпром-медиа"), студия "Союзмультфильм", "Национальная медиа группа" (НМГ) и т. д. Маркова, говорится в материале, была основным кандидатом на управление частным оператором, создать который на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым предлагал режиссер, продюсер, основатель Art Pictures Федор Бондарчук. Этот оператор так и не создан, что некоторые из собеседников издания объясняют неготовностью чиновников финансировать частную компанию при наличии государственного "Роскино".

Как сообщалось, 15 марта Бондарчук на заседании совета по развитию отечественной кинематографии под председательством Медведева предложил создать на базе Фонда кино оператора по продвижению российской продукции на международных рынках. По его словам, учредителями этого оператора могли бы стать медиа-холдинги, например, "Газпром-медиа", "Национальная медиа группа", "Союзмультфильм" и компании, которые занимаются анимацией.

"Таким образом, сама индустрия создает компанию, которая совместно с министерством культуры, Фондом кино и, что важно, с российским экспортным центром будет продвигать фильмы, этой индустрией созданные", - сказал тогда Бондарчук.