За сутки снежного шторма в Барнауле выпало почти половина месячной нормы осадков

26.12.19 08:56

© РИА Новости. Владимир Песня

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Ситуация по уборке снега в Барнауле (Алтайский край), на который обрушился снежный шторм, остается сложной, сообщает в четверг пресс-центр мэрии города со ссылкой на замглавы администрации Барнаула Вячеслава Франка.

"В декабре количество осадков, выпавших на территории города, составило 160% от среднемесячной нормы (47мм). Причем только за последние сутки выпало 13 мм осадков или 48% среднемесячной нормы декабря. (...) Ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой. Мобилизованы все ресурсы. Все службы города сегодня должны обеспечить слаженную работу по ликвидации последствий стихии", - цитирует пресс-центр Франка.

По данным властей, снегопад завершится только к утру пятницы - дорожные службы города делают все возможное, чтобы обеспечить движение транспорта на основных магистралях, расчистить подъездные пути к социальным учреждениям.

Минувшей ночью на улицах города работало 154 единицы снегоуборочной техники. С дорог вывезли почти 6 тыс. кубометров снега. Более 140 рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Как сообщалось, накануне снежный шторм стал причиной отключения энергоснабжения в нескольких районах города, поломки светофоров, падения деревьев. Движение транспорта было закрыто почти на 10 трассах Алтайского края из-за плохой видимости.

В крае действует штормовое предупреждение.