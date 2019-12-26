Каждый третий россиянин считает событием года открытие ж/д части Крымского моста

26.12.19 09:22

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Около половины россиян (44%) считают важнейшим событием 2019 года последствия изменений в пенсионной системе, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, в котором респонденты могли дать более одного ответа, 38% опрошенных важнейшим событием назвали лесные пожары в Сибири, 30% участников опроса - наводнение в Иркутской области, 29% сограждан - открытие железнодорожной части Крымского моста и 24% сограждан - события, связанные с российским военным присутствием в Сирии.

Опрос был проведен 12 - 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.