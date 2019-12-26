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26.12.19 09:43
Рябков: Россия ждет ответа Трампа на приглашение посетить Москву в мае 2020г
"Президент США сказал, что это приглашение он рассматривает. Мы будем ждать официального ответа, официальной реакции", - сказал Рябков.
Он отметил, что, "наверное, со всех точек зрения правильно, если бы глава государства, которое входило в антигитлеровскую коалицию и во время Второй мировой войны было и нашим союзником, принял участие в соответствующих торжествах здесь у нас".
При этом Рябков подчеркнул, что Москва не увязывает приезд президента Трампа в Россию с участием Путина в заседании глав государств G7 в США.
"Никаких увязок такого рода нет и быть не может, и было бы странно, если бы мы вопросы ставили в такой плоскости", - сказал Рябков в интервью агентству, отвечая на вопрос, связывает ли РФ приезд Трампа в Москву с возможностью участия президента РФ в саммите G7.
"Семерка" и американское председательство в "семерке" - это совершенно отдельный вопрос. Мы никаких импульсов в этой связи не направляли американцам, ничего от них не получали и, по большому счету, очень спокойно относимся к тому, что может в этой связи происходит. Если на каком-то этапе с американской стороны какие-то сигналы поступят, мы их будем рассматривать", - сказал замглавы МИД РФ.
Рябков заявил, что Москва не получала от США приглашения на саммит G7.
"Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совершенно другие приоритеты, "семерка" - не в их числе", - сказал Рябков в интервью агентству, отвечая на вопрос, получали ли в Москве официальное приглашение для президента РФ от президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G7.
Он отметил, что президент РФ, глава МИД РФ неоднократно говорили о том, что "за последние годы "семерка" утратила былую значимость своей деятельности как инструмент глобального управления", и все больше вопросов международной повестки решаются в совершенно других форматах, например, в "двадцатке".
"То, что лидеры "семерки" встречаются, что-то обсуждают, выпускают какие-то заявления, дальше не остается без внимания, но значение всего этого мы совершенно не преувеличиваем", - заявил Рябков.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 11.00
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