Новую дизельную подлодку с "Калибрами" спустят на воду в Петербурге

26.12.19 09:28

© РИА Новости. Ирина Мотина

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Спуск на воду второй дизель-электрической подлодки проекта 636.3 "Волхов", строящейся для Тихоокеанского флота (ТОФ), состоится в четверг в Санкт-Петербурге.

"26 декабря на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Волхов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Волхов" является второй в серии из шести подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота. Контракт на строительство серии "Адмиралтейские верфи" подписали в сентябре 2016 года.

В ноябре "Адмиралтейские верфи" передали ВМФ РФ первую лодку данной серии - "Петропавловск-Камчатский". Третья и четвертая субмарины - "Магадан" и "Уфа", - были заложены в ноябре 2019 года.

Особенностью дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота серию из шести подлодок проекта 636.3. Дизельные подлодки Черноморского флота участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары "Калибрами" по боевикам из акватории Средиземного моря

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").