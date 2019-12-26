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26.12.19 09:49
Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах
Документ размещен в среду на портале правовой информации.
Согласно указу, освобождены от должностей начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко, первый замглавы управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко, замначальника ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов, начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов, замруководителя главка криминалистики СК Сергей Рябов, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Эдуард Чижиков и прокурор Омской области Анастас Спиридонов.
В свою очередь указом назначены новые начальники управлений МВД по Архангельской (Леонид Коломийц), Тюменской (Александр Прядко) областям, а также прокуроры Алтая (Анатолий Богданчиков), Воронежской области (Александр Гулягин), Ставропольского края (Александр Лоренц), Северной Осетии (Александр Морозов), Томской области (Александр Семенов), а также заместители начальников двух управлений СК и главка МЧС.
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