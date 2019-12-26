Более 100 млн руб. сэкономили пассажиры с момента запуска МЦД

26.12.19 10:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Пассажиры Московских центральных диаметров, благодаря тарифной сетке, сэкономили за время работы МЦД -1 и МЦД -2 более 100 млн рублей, заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"С точки зрения тарифа, на сегодняшний день за чуть более месяца пассажиры и Москвы, и области сэкономили более 100 млн рублей, в первую очередь, это за счёт бесплатной пересадки в метро и отсутствия зональности при пригородных перевозках на железной дороге", - сказал Ликсутов журналистам в четверг.

"За период работы двух диаметров было перевезено 15,5 млн пассажиров - это на 13% больше того пассажиропотока, который был до открытия диаметров", - добавил глава департамента.

По его словам, такое тарифное решение позволило также на 20 станциях метро существенно снизить пассажиропоток.

"За счёт того, что пассажиры из Московской области и Москвы начали ехать дальше, чем это было обычно, когда они выходили, чтобы пересесть на ближайшую станцию метро. Такие станции как Фили и Окружная сегодня не так загружены, как до МЦД",- сказал глава департамента.

Ликсутов также сообщил, что, согласно исследованиям, стоимость жилья вблизи станций МЦД-1 и МЦД-2 увеличилась на 10%.

Он также отметил, что загруженность дорожной сети возле станций МЦД снизилась на 4%.