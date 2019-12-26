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26.12.19 10:27

Аксенов: Украина признала существование Крымского моста в реальности

© РИА Новости. Григорий Сысоев
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Возбужденное на Украине уголовное дело после запуска железнодорожного движения в Крым говорит о признании моста через Керченский пролив, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях "Мосфильма", и по нему ездят реальные поезда", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

По его мнению, все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, "сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций" и вызывают "истерическую реакцию".

"Это означает, что и Киев, и Брюссель преследуют одну и ту же цель: нанести наибольший вред крымчанам. А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами", - добавил глава Крыма.

По данным СМИ, Генеральная прокуратура Украины в среду сообщила, что возбуждено уголовное дело в связи с прибытием в Крым первого поезда по мосту через Керченский пролив за "незаконное пересечение госграницы".

Как сообщалось, первый пассажирский состав под названием "Таврия" пересек пролив по 19-километровому Крымскому мосту ночью 25 декабря, утром того же дня его торжественно встретили в пункте назначения - Севастополе.

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым - созданная в 2002 году транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), которая сейчас не раскрывает своих акционеров.

Раньше поезда из РФ в Крым ходили через украинскую территорию. Украина не признает результаты регионального референдума марта 2014 года, после которого Крым вошел в состав России, считает полуостровом своей, но временно оккупированной территорией, и пять лет назад, в декабре, прекратила железнодорожное сообщение с регионом.

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