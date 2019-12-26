Господдержку по ипотеке получили более 20 тысяч многодетных семей в России

26.12.19 10:31

© РИА Новости. Нина Зотина

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 20 тыс. многодетных семей получили господдержку по ипотеке с начала действия программы, сообщили в четверг в пресс-службе ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ на 25 декабря одобрил более 23 тыс. заявлений кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тыс. рублей в рамках государственной программы поддержки многодетных семей. По 90% заявок средства уже перечислены в банки - поддержку получили 20,8 тыс. семей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, госпрограммой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий или последующие дети.

С 25 сентября банки начали принимать заявки от заемщиков. Для получения поддержки необходимо обратиться к своему кредитору с заявлением о погашении части ипотечного кредита, приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального жилого дома.

"Рассмотренные заявки кредитор передает в ДОМ.РФ. После проверки документов на соответствие условиям программы ДОМ.РФ перечисляет средства кредитору, который направляет их на погашение остатка основного долга по ипотечному кредиту заемщика или начисленных процентов", - пояснили в ДОМ.РФ.

Напомним, что в этом году правительство утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей. Средства будут выделяться однократно, в отношении только одного ипотечного кредита. Оно выделит ДОМ.РФ 1 млрд рублей на возмещение затрат и недополученных доходов на программу господдержки многодетным семьям в погашении ипотеки.