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26.12.19 10:36

Северокорейских рабочих в Приморье сменяют граждане Вьетнама

© РИА Новости. Виталий Аньков
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Освободившиеся в Приморье рабочие места после предусмотренного резолюцией ООН отъезда из РФ северокорейских рабочих занимают граждане Вьетнама.

"Мы стали активно работать с вьетнамской диаспорой, консульством. Для одной из вьетнамских компаний недавно открыли зарплатный проект, выпускаем брошюры на вьетнамском языке. Это связано с тем, что вьетнамцы заняли освобожденную северокорейскими рабочими нишу в строительной сфере", - сообщил журналистам председатель правления банка "Приморье" Сергей Белавин.

Он отметил, что тенденция замещения северокорейских рабочих вьетнамскими обозначилась около года назад. Банкир связывает это с тем, что гастарбайтеры из КНДР были вынуждены покинуть Россию из-за резолюции ООН.

"Вьетнамцы очень дисциплинированные с точки зрения нашего законодательства трудового и миграционного. Они въезжают как настоящие иностранные резиденты, в отличие от среднеазиатской миграции, которые въезжают по внутренним паспортам и растворяются", - добавил он.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что нишу северокорейских рабочих в строительной сфере займут местные рабочие. Этого же мнения придерживался председатель совета организации "Альянс строителей Приморья" Сергей Федоренко.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам-членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года.

Руководитель департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев 13 декабря заявил, что резолюция ООН, предполагающая отправку из России северокорейских рабочих до 22 декабря, будет выполнена в срок.

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