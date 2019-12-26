В Крыму не состоялся уже третий тендер на обеспечение безопасности аэропорта

26.12.19 10:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Тендер на выполнение работ по обеспечению защиты объектов аэропортового комплекса "Симферополь" от актов незаконного вмешательства признан несостоявшимся в третий раз в 2019 году, говорится в материалах сайта госзакупок.

"Запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся (по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие)", - говорится в итоговом протоколе.

Начальная (максимальная) цена контракта, как и в предыдущие два раза, составляла 931,962 млн рублей с учетом НДС 20%. Госкомитет конкурентной политики Крыма объявил закупку 16 декабря, заявки принимались до 24 декабря.

Работы должны были быть выполнены до 30 июня 2021 год.

Как сообщалось, Госкомитет в сентябре и ноябре 2019 года признал тендеры несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Сроки окончания работ каждый раз сдвигались на один месяц: в документации первого тендера значился апрель 2021 года, второго - май 2021 года.

Заказчиком работ является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").

В апреле 2018 года Госкомитет проводил похожий аукцион с начальной (максимальной) ценой 832,1 млн рублей. В августе того же года заказчик - АО "МАС" - заключил контракт по этой цене с компанией "Строй Интернейшнл" (Краснодар). Работы должны были быть выполнены до 13 августа 2019 года. Однако заказчик в апреле текущего года в одностороннем порядке расторг контракт, фактически оплатив подрядчику на тот момент 249,63 млн рублей, указано в материалах на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется создание периметрового ограждения, четырех контрольно-пропускных пунктов, систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом. Источником финансирования работ являются "собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий, и оформленные взносом в уставный капитал заказчика".

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, АО "МАС" контролируется министерством имущественных и земельных отношений Крыма.

АО "МАС" через ООО "Аккорд Инвест" связано с ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС"), которое было инвестором строительства нового терминала и управляет крымским аэропортом. "Аккорд Инвест" контролирует 100% в ООО "МАС".

В свою очередь, 49% уставного капитала ООО "Аккорд Инвест" принадлежит АО "МАС", 51% - у ООО "Аккорд Холдинг".

"Аккорд Холдингом" владеют предприниматель Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%).

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.