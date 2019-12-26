|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.12.19 10:42
В Крыму не состоялся уже третий тендер на обеспечение безопасности аэропорта
"Запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся (по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие)", - говорится в итоговом протоколе.
Начальная (максимальная) цена контракта, как и в предыдущие два раза, составляла 931,962 млн рублей с учетом НДС 20%. Госкомитет конкурентной политики Крыма объявил закупку 16 декабря, заявки принимались до 24 декабря.
Работы должны были быть выполнены до 30 июня 2021 год.
Как сообщалось, Госкомитет в сентябре и ноябре 2019 года признал тендеры несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Сроки окончания работ каждый раз сдвигались на один месяц: в документации первого тендера значился апрель 2021 года, второго - май 2021 года.
Заказчиком работ является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").
В апреле 2018 года Госкомитет проводил похожий аукцион с начальной (максимальной) ценой 832,1 млн рублей. В августе того же года заказчик - АО "МАС" - заключил контракт по этой цене с компанией "Строй Интернейшнл" (Краснодар). Работы должны были быть выполнены до 13 августа 2019 года. Однако заказчик в апреле текущего года в одностороннем порядке расторг контракт, фактически оплатив подрядчику на тот момент 249,63 млн рублей, указано в материалах на сайте госзакупок.
От подрядчика требуется создание периметрового ограждения, четырех контрольно-пропускных пунктов, систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом. Источником финансирования работ являются "собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий, и оформленные взносом в уставный капитал заказчика".
Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).
По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, АО "МАС" контролируется министерством имущественных и земельных отношений Крыма.
АО "МАС" через ООО "Аккорд Инвест" связано с ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС"), которое было инвестором строительства нового терминала и управляет крымским аэропортом. "Аккорд Инвест" контролирует 100% в ООО "МАС".
В свою очередь, 49% уставного капитала ООО "Аккорд Инвест" принадлежит АО "МАС", 51% - у ООО "Аккорд Холдинг".
"Аккорд Холдингом" владеют предприниматель Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%).
Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket