Новикомбанк открыл первый офис в Уфе

26.12.19 11:00

Фото пресс-службы АО АКБ "Новикомбанк"

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Новикомбанк (опорный банк ГК "Ростех") открыл в Уфе первый офис обслуживания "Заводской", в 2020 году планирует открыть еще один, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

"Новикомбанк последовательно реализует стратегию расширения регионального присутствия там, где работают предприятия Госкорпорации Ростех. (. . .) В Уфе мы запланировали открытие сразу двух офисов, первый из которых размещается в Калининском районе города. (. . .) Именно здесь находится крупнейшее градообразующее предприятие Уфы, партнер Новикомбанка - ПАО "ОДК-УМПО", на котором работает более 24 тыс. сотрудников. Второй офис будет располагаться в центральной, деловой части города", - приводятся в сообщении слова зампредправления банка Германа Белоуса.

В перечне башкирских партнеров банка также АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение", "Иммунопрепарат" (Уфимский филиал АО НПО "Микроген"), АО "БПО "Прогресс" и ряд предприятий машиностроения.

Планируется, что уфимский офис будет предоставлять работникам предприятий ГК "Ростех" широкую линейку розничных продуктов и услуг: кредитование на специальных льготных условиях, срочные вклады, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности.

Стратегией развития кредитного учреждения предусмотрено открытие в течение трех лет до 30 региональных офисов различных форматов. В 2019 году новые офисы были открыты в Екатеринбурге, Калуге, Пензе, Перми, Омске и Челябинске.

В настоящее время филиальная сеть банка включает 21 офис в 18 субъектах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре.

Новикомбанк по итогам трех кварталов 2019 года занимает 22-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".