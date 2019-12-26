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26.12.19 11:02

Прикаспийские страны продлили на 2020г запрет на коммерческий вылов осетровых

© РИА Новости. Сергей Смирнов
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Страны "каспийской пятерки" (Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан) продлили на 2020 год запрет на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

"Пять прикаспийских государств договорились продлить мораторий на промышленный вылов осетровых видов рыб. Решение закреплено в протоколе третьего заседания Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря, которое проходило в Тегеране с 23 по 25 декабря. В нем приняли участие делегации России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись информацией об освоении квот вылова, воспроизводстве и охране водных биоресурсов за 2018 год, рассмотрели результаты исследований состояния запасов и итоги первого совместного заседания рабочих групп по науке и аквакультуре.

"Представители прикаспийских государств согласовали рекомендации по объемам вылова водных биоресурсов на 2020 год и продлили запрет на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море", - говорится в сообщении.

"Открывая новую страницу сотрудничества между прикаспийскими странами, мы можем констатировать, что безусловным приоритетом для нас остается сохранение запасов осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря. В связи с этим считаем важным пролонгацию запрета на коммерческий промысел осетровых как одного из обязательных элементов восстановления их популяции. Считаем меру вынужденной, но в нынешних условиях необходимой", - сказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. К настоящему времени мораторий на промышленный лов осетровых рыб введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркменистане.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, которое было подписано в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Весной 2016 года документ был ратифицирован. Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами - участниками соглашения.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых рыб. Максимальные уловы осетровых здесь отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

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