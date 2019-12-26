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26.12.19 11:09

Путин уволил главу УВД на московском метрополитене

© РИА Новости. Виталий Белоусов
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника УВД на московском метрополитене Николая Савченко.

"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Савченко Николая Анатольевича, начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве", - следует из текста указа главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

18 сентября двое сотрудников собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки прапорщика патрульно-постовой службы этого же управления Алексея Смирнова. Внезапно тот выхватил табельный пистолет и несколько раз выстрелил в коллег. От полученных ранений старший лейтенант полиции Максим Веялко скончался на месте, подполковник Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Смирнова задержали прибывшие полицейские.

В середине ноября информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Савченко подал рапорт об отставке по собственному желанию в связи с выслугой лет в органах полиции, и это не связано с убийством полицейского его коллегой на станции "Рязанский проспект" в сентябре. "Генерал Савченко подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по собственной инициативе по выслуге лет. Ему в этом году исполнилось 58 лет", - сказал собеседник агентства.

"Приказом начальника главного управления МВД временно исполняющим должность главы УВД на метрополитене назначен начальник УВД Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Шамиль Сибанов", - сказал источник.

Другой осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что "некоторое время назад Савченко написал соответствующий рапорт в связи с желанием уйти на пенсию".

Савченко родился в 1961 году. В органах внутренних дел служит с 1981 года. Был назначен руководителем УВД на Московском метрополитене в 2011 году.

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